Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Nico Reiner zum neuen Chief Financial Officer (CFO) bestellt. In seiner beruflichen Laufbahn hat Nico Reiner mehrere Stationen, unter anderem als CFO in global agierenden Unternehmen wie der Schüco Gruppe, der AL-KO Gruppe und der Pfleiderer Group sowie als Unternehmensberater, durchlaufen. Zuletzt war er als CFO der Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, einem Global Player mit Hauptsitz in Hanau, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von magnetischen Werkstoffen liegt, tätig. Der in Grünwald bei München geborene Reiner absolvierte das Diplomstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Regensburg und promovierte an der HHL Leipzig Graduate School of Management.



„Wir freuen uns, mit Nico Reiner einen ausgewiesenen Finanzexperten mit viel internationaler Erfahrung im Vorstand der Lenzing begrüßen zu dürfen. Die Lenzing Gruppe wird ihren Wachstumskurs nach der Umsetzung der jüngsten Kapazitätserweiterungen beschleunigen und hat sich für 2027 ambitionierte Finanzziele gesetzt. Nico Reiner wird dabei und bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie eine bedeutende Rolle einnehmen“, sagt Cord Prinzhorn, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Lenzing AG.