Aufgrund des stetigen Wachstums der KNAPP Systemintegration GmbH in Leoben und der Pensionierung von Geschäftsführer Franz Leitner wurde die Geschäftsführung erweitert. Leitner trat Ende März in den Ruhestand. Er war insgesamt 25 Jahre bei KNAPP in Leoben tätig, davon 17 Jahre als Geschäftsführer. In dieser Zeit war er vor allem für die Bereiche Entwicklung, Realisierung und Projektmanagement verantwortlich.



Seit Anfang April verstärken Werner Lichtenegger, Thomas Pötsch und Gerald Rosspeintner das Führungsteam in Leoben und übernehmen Prokura für die Bereiche Projektmanagement, Abwicklung, Vertrieb und Produktmanagement. Die neuen Mitglieder der Geschäftsführung verfügen über langjährige (Führungs-)Erfahrung innerhalb der KNAPP Gruppe. Die beiden Geschäftsführer Rudolf Hansl und Bernhard Rottenbücher bleiben weiterhin als Geschäftsführer tätig und zeichnen für die Bereiche Entwicklung, Customer Service, Personal, Einkauf, Finanzen und IT verantwortlich.

Bernhard Rottenbücher zeigt sich über die Verstärkung im Führungsteam sehr positiv: „Wir freuen uns darüber, mit den drei neuen Prokuristen sehr erfahrene Kollegen an unserer Seite zu haben, um auch weiterhin die besten Entscheidungen für das Unternehmen und ihre Mit-arbeiter:innen treffen zu können. Wir wünschen unserem langjährigen Kollegen Franz Leitner alles Gute für seinen Ruhestand und danken ihm für seine hervorragende Arbeit.“ “Mit der Erweiterung des Führungsteams in der Geschäftsleitung sind wir für die Zukunft und ein weiteres nachhaltiges Wachstum bestens aufgestellt”, fügt Rudolf Hansl hinzu.