Hochreiter hegt große Ambitionen mit seiner Entwicklung: "Unser Sprachmodell ist viel besser als alles, was derzeit auf dem Markt ist. Ich will Open AI vom Markt fegen", sagte er im Juli 2023. Hochreiter sparte nicht mit Kritik an der österreichischen Standortpolitik. „Es ist eine Katastrophe hier! Seit sechs Jahren kritisiere ich, dass man als Forscher, aber auch als Unternehmer in Österreich nirgends andocken kann. Die Industrieunternehmen wissen nicht, was mit KI möglich ist, und die Forscher wissen nicht, was die Industrie braucht“.

Doch die ersten Hürden scheinen nun überwunden zu sein. Die Resultate stimmen zuversichtlich, dass Hochreiters Vision möglich ist und dass es mit xLSTM einen ernsthaften europäischen Konkurrenten im Bereich der generativen KI geben könnte. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Johannes Brandstetter verfolgt NXAI das Ziel, mittels neuester Forschungsergebnisse und dem Einsatz umfangreicher Rechenressourcen Simulationstools zu entwickeln, die industrielle Anwendungen revolutionieren.