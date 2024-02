Bonnmann ist seit 2017 bei adesso und leitete zuletzt als Executive Director den Geschäftsbereich Digital Horizons und verantwortete persönlich das Geschäftsfeld Data & Analytics. Mit seiner Berufung unterstützt der Aufsichtsrat die weitere Ausrichtung der adesso-Gruppe auf die großen Geschäftschancen durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Bonnmann übernimmt im Vorstand unter anderem die Verantwortung für die Branchen Automotive, Life Science, Manufacturing Industry und Retail von Torsten Wegener, der mit Auslaufen seines Vertrages aus dem Vorstand ausscheidet.

Bonnmann studierte Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Mannheim und schloss anschließend ein MBA-Studium an der Graduate School Rhein Neckar mit dem Schwerpunkt Corporate Performance Management ab. Nach Stationen in der Business-Intelligence-Beratung mit Schwerpunkt SAP gründete er sein eigenes Beratungshaus. 2017 wurde es von adesso übernommen. Seitdem treibt er die Themen Data, Analytics und KI bei adesso maßgeblich voran. Dank seiner Expertise und seines exzellenten Managements ist die von ihm verantwortete Business Line in den vergangenen fünf Jahren auf rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Bereits heute wird mit Data & AI innerhalb der adesso Group ein Umsatzvolumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwirtschaftet. Unternehmen aller Größen und Branchen legen derzeit den Grundstein für den effektiven Einsatz dieser Technologien. Ein besonderer Fokus für 2024 liegt auf dem Themenfeld Generative Artificial Intelligence, da es das Potenzial hat, die Geschäftswelt zu revolutionieren.

„Ich freue mich sehr, dass wir aufgrund von Benedikt Bonnmanns außergewöhnlicher Expertise diesen immer wichtigeren Technologiebereich auch im Vorstand über eine interne Lösung nachbesetzen können“, so Volker Gruhn, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptanteilseigner der adesso SE. „Ich bin davon überzeugt, dass Benedikt neue Impulse für unser künftiges Wachstum geben wird. Zugleich bedanke ich mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats bei Torsten Wegener für seine bisher geleistete Arbeit.“