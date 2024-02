Ihre Plattform richtet sich konkret an CNC-Fertiger. Sehen Sie sich dadurch in Konkurrenz zu Anbietern im Bereich des 3D-Drucks?



Göreci: Traditionell konzentrieren wir uns auf das CNC-Fräsen, erweitern jedoch kontinuierlich unseren Fokus auf andere Fertigungsverfahren wie Laserschneiden und Gießverfahren. Wir haben bereits 3D-Druckdienste in unsere Plattform integriert und werden weiterhin verschiedene Fertigungstechniken aggregieren. Ein aufkommender Bereich, dem wir uns widmen, ist die Holzindustrie. In den kommenden Monaten werden wir verstärkt Anbieter aus diesem Sektor auf unserer Plattform präsentieren. Unsere Fertiger sind äußerst vielfältig und bieten oft mehrere Fertigungsverfahren an, darunter auch 3D-Druck. Wir erkennen die wachsende Bedeutung des 3D-Drucks nicht nur im Rapid Prototyping, sondern auch in der Mittel- und Langserie und sehen darin eine vielversprechende Zukunft.

Eine weitere Innovation aus dem Hause Orderfox ist der B2B-Chatbot Gieni. Könnten Sie uns mehr darüber erzählen?



Göreci: Gieni ist unser neuestes Produkt, das auf der weltweit größten Datenbank von CNC-Fertigern basiert. Dieser Chatbot befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ermöglicht es Benutzern, branchenspezifische Fragen zu stellen und detaillierte Informationen zu erhalten. Zum Beispiel kann man nach Produktionsstandorten für bestimmte Teile suchen und erhält daraufhin ein Dashboard mit relevanten Daten zu potenziellen Fertigern. Diese Daten sind für die gesamte Industrie relevant, von Zulieferern bis hin zu Maschinenbauern, und haben das Potenzial, die Marktforschung grundlegend zu verändern.