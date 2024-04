Heike Wulff wird im Vorstand künftig die Verantwortung für die Bereiche Controlling, Accounting, Steuern sowie die Zuständigkeiten des Finanzressorts im internen digitalen Transformationsprogramm DEEP von Jungheinrich übernehmen. Finanzvorstand Volker Hues wird seine Arbeit im Jungheinrich Vorstand fortsetzen und sich dabei künftig auf die Bereiche Investor Relations, M&A, Finanzierung, IT sowie Einkauf konzentrieren. Bis zum Ende seines im Vorjahr verlängerten Vorstandsmandats wird Hues die Verantwortung für das Finanzressort vollumfänglich an Wulff übergeben.

„Heike Wulff hat in den zurückliegenden Jahren das Corporate Controlling bei Jungheinrich neu aufgestellt und zentrale Prozesse im Konzern effizient und zukunftsfähig ausgerichtet. Dabei hat sie ihre analytischen Fähigkeiten und ihre exzellenten Führungsqualitäten insbesondere in Transformationsprozessen unter Beweis gestellt. Im Jungheinrich Vorstand wird Heike Wulff künftig die Finanzprozesse unseres Unternehmens weiter verschlanken und damit einen zentralen Beitrag zum Erreichen unserer strategischen Ziele leisten“, so Rolf Najork, Aufsichtsratsvorsitzender der Jungheinrich AG.