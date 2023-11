Was uns von anderen unterscheidet:

„Big Data“ ist ein großes Wort. Aber beide wussten wir, dass Daten nicht gleich Daten sind, um daraus plausible Informationen ableiten zu können. Es kommt auf die Qualität und Aussagekraft der jeweiligen Daten an. Darum entwickeln wir neue Technologien, um Zugang zu neuen, signifikanten Informationen zu schaffen und so die Datenanalyse und die daraus ableitbaren Ergebnisse zu optimieren. Darum haben wir im ersten Schritt eine Sensorik entwickelt, die einzigartige Informationen über Verschleiß in Echtzeit zur Verfügung stellt. Denn Verschleiß ist der direkte Indikator für Schäden in Getrieben. Mit diesen Parametern, kombiniert mit bestehenden Informationen, gehen wir nun in den digitalen Bereich, indem wir leistungsstarke Schadensmodelle entwickeln, um einen großen Schritt in Richtung echtes Predictive Maintenance zu machen.

Das macht uns als Team aus:

Ein Vorteil von Inmox besteht darin, dass wir ein multidisziplinäres Team haben, und so sowohl Expertise im Bereich Sensorik- und Hardwareentwicklung haben als auch stark im Bereich Softwareentwicklung und Modellbildung sind. Das hilft enorm, um das Thema Digitalisierung ganzheitlich behandeln zu können. Außerdem haben wir den Mut etwas Neues zu machen und das nicht halbherzig, sondern mit vollem Einsatz.