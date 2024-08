Thomas Kirn wird den Optimierungsspezialisten INFORM unterstützen, sein Lösungsspektrum im Bereich Workforce Management und darüber hinaus branchen- und bereichsübergreifend im Markt bekannt zu machen. Ein besonderes Augenmerk wird darauf liegen, zukünftige und bestehende Kunden in zukunftsrelevanten Fragen vor allem mit Blick auf Saas- und KI-basierte Lösungen zu beraten. Aufgrund seiner speziellen Erfahrung im Bereich Workforce Management wird Kirn neben seiner unternehmensweiten Tätigkeit auch die Vertriebsleitung in diesem Geschäftsbereich übernehmen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Kirn einen kunden- und lösungsorientierten Vertriebsexperten und eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit breiter operativer Erfahrung für INFORM gewinnen konnten“, sagt Jörg Herbers, Co-CEO von INFORM. „Thomas verfügt über eine breite Branchenexpertise in den Bereichen Logistik, Produktion, Aviation, Retail und darüber hinaus. Im Hinblick auf das breite Einsatzportfolio unserer Softwarelösungen werden wir unternehmensweit von seinen Erfahrungen profitieren. Darüber hinaus ist Thomas im Markt bekannt als starker Netzwerker und als jemand, der sehr kundenzentriert arbeitet. Damit passt er hervorragend zu unserer Vertriebsphilosophie“, so Herbers. Thomas Kirn ergänzt: „Ich freue mich, bei der globalen und in vielen Bereichen marktführenden INFORM starten zu können. Ziel ist es, die Themen KI und SaaS/Cloud weltweit zu platzieren, Lösungen mit großem Mehrwert bei den Kunden zu implementieren und diese weiter zu Referenzkunden auszubauen."