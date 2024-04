Siemens und Microsoft haben neue Funktionen für einen generativen KI-basierten Assistenten vorgestellt: Der Siemens Industrial Copilot wurde entwickelt, um Industriekunden jeder Größe zu ermöglichen, generative KI im industriellen Maßstab zu nutzen und Produktionsprozesse zu transformieren. Zu den ersten Anwendern des Siemens Industrial Copilot gehört die Grenzebach Gruppe, ein Anbieter von industriellen Automatisierungslösungen. Das global aufgestellte Familienunternehmen testet, wie generative KI die industrielle Automatisierung erweitern und gleichzeitig Ingenieuren helfen kann, Zeit, Aufwand und Fehleranfälligkeit zu reduzieren.

Zu den neuen Funktionen des Siemens Industrial Copilot für das TIA Portal Engineering gehört nach Unternehmensangaben die automatisierte Codegenerierung in Structured Control Language (SCL): Das TIA Portal übernimmt den Codevorschlag direkt aus dem KI-System, so dass nicht mehr kopiert und eingefügt werden muss. Der Siemens Industrial Copilot ist in der Lage, den Anwendern SCL-Codeblöcke zu erklären, sie bei einer ersten Visualisierung der Maschine oder Anlage in „WinCC Unified“ zu unterstützen und diese auch zu erstellen. Darüber hinaus können Engineering-Teams die Siemens-Benutzerhandbücher in natürlicher Sprache durchsuchen. Kunden haben Zugriff auf ihre private Instanz des Azure OpenAI Service. So werden keine Kundendaten für das Training der KI-Modelle verwendet.

Siemens arbeitet an einer Vielzahl generativer, KI-gestützter industrieller Copiloten entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Kopiloten, die die Art und Weise verändern werden, wie Unternehmen konzipieren, planen, entwickeln, bauen und arbeiten. Gemeinsam mit Pilotkunden und Partnern treibt Siemens nach eigenen Angaben generative, KI-basierte Copilot-Lösungen in verschiedenen Branchen voran. Dazu zählen unter anderem die Automobilindustrie, Infrastruktur, Transport und Gesundheitswesen bis hin zu Fertigung und Maschinenbau.