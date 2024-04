Messechef Jochen Köckler bringt es auf den Punkt: „Die Hannover Messe ist in diesem Jahr wichtiger denn je, denn selten waren die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen so volatil. In Hannover werden Technologien und Lösungen präsentiert, die die Industrie befähigen, wettbewerbsfähig und nachhaltig zu produzieren.“ Auf der Messe dreht sich alles um intelligente und CO2-neutrale Produktion, KI, Wasserstoff und branchenübergreifende Energielösungen. Gerade für europäische Unternehmen wird die Hannover Messe damit zum Bollwerk gegen die drohende Deindustrialisierung Europas. „Unsere Aussteller werden zeigen, dass eine wettbewerbsfähige Industrieproduktion in Europa möglich ist. Voraussetzung ist allerdings ein regulatorischer Rahmen, der Innovation und Unternehmertum fördert“.

Die Messe steht unter dem Leitthema Energizing a sustainable Industry". Im Mittelpunkt steht die nachhaltige und emissionsfreie Energieversorgung der Industrie. Über 300 Unternehmen aus den Bereichen Prozess- und Abwärme, Erneuerbare Energien, Energiemanagement und Energieeffizienz sowie Mobilität, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft präsentieren in Halle 12 ihre Lösungen. Wie die Wasserstoffwirtschaft in Zukunft mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen zu einer CO2-neutralen Produktion beiträgt, zeigen über 500 Aussteller aus der Wasserstoffwirtschaft in der angrenzenden Halle 13.

Nach dem erfolgreichen Auftakt 2023 präsentieren die drei Partner VDMA, ZVEI und Deutsche Messe auch 2024 die 5G and Industrial Wireless Arena. Der VDMA ist mit der Arbeitsgemeinschaft Wireless Communications for Machines (AGWCM) vertreten, der ZVEI mit dem 5G ACIA, die Deutsche Messe bringt ihr 5G Smart Venue als Campusnetzwerk ein. Rund 60 Aussteller präsentieren auf der 2023 den aktuellen Stand und die Wachstumschancen verschiedener industrieller Funksysteme sowie spannende 5G-Anwendungen.

Erstmals findet im Rahmen der Hannover Messe der Gipfel für Forschung und Innovation statt. Zum Thema „Innovationen in Europa – Katalysatoren, Kompetenzen und Kooperationen am Beispiel von KI“ werden Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie aus Politik und Zivilgesellschaft die aktuell brisantesten Themen der Industrie diskutieren.