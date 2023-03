Die „Bright World of Metals“ findet heuer von 12. bis 16. Juni 2023 in Düsseldorf statt. Dieses Jahr widmet sich die Messe den Themen: Dekarbonisierung der metallurgischen Industrie, ecoMetals, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, additive Fertigungsverfahren sowie E-Mobilität und automobiler Leichtbau. Erwartet werden rund 2.000 Aussteller:innen aus über 50 Ländern, die in zwölf Messehallen die gesamte Bandbreite an aktuellen Technologien und Produkten abbilden.



„Angesichts des aktuellen Branchenumfelds stehen uns im Juni eine zukunftsweisende GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST bevor. Mit dem Klimaschutzplan 2050 der EU fasst die metallurgische Industrie gerade jetzt heiße Eisen an und braucht mehr denn je eine starke Kommunikationsplattformen für den weltweiten Austausch. Neben Topmarken werden in Düsseldorf so gut wie alle namhaften Unternehmen vertreten sein und mit ihren Innovationen die große Transformation angehen“, erläutert Malte Seifert, Director der GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST bei der Messe Düsseldorf GmbH. „Die Reiselockerungen im asiatischen Raum haben die Ausstelleranmeldungen zusätzlich beflügelt. Fachbesucherinnen und -besucher können sich in diesem Jahr also erneut auf die gewohnt hohe Internationalität der vier Fachmessen freuen“, so Malte Seifert.