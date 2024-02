Stefan Budweit wird zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Director Sales & Marketing als COO die Verantwortung für das operative Geschäft übernehmen. Budweit ist seit 2012 bei Clark Europe beschäftigt. Er verfügt über mehr als 30 Jahre nationale und internationale Erfahrung in der Flurförderzeugbranche. Unter anderem war er als Key Account Manager für Toyota und Jungheinrich tätig, bevor er zu Clark Europe kam. Seine Karriere bei Clark Europe begann Budweit in der Position des Business Development Managers. In dieser Position war er für die strategische Ausrichtung und die weitere Entwicklung von Clark Europe verantwortlich. Darüber hinaus baute er die Vertriebsaktivitäten des Staplerspezialisten als Regional Sales Manager in Skandinavien und Teilen Deutschlands maßgeblich aus.

Ebenfalls mit sofortiger Wirkung wurde Thomas Bach als Leiter F&E und Einkauf in die Geschäftsführung berufen. Bach startete seine Karriere bei Clark Europe im Jahr 2015 als Entwicklungsingenieur nach einem Masterstudium im Maschinenbau. Dort stellte er sein Können in der Konstruktion und Entwicklung von Flurförderzeugen und Lagertechnik unter Beweis. 2020 übernahm er die Teamleitung des Bereichs Konstruktion und Entwicklung und koordiniert hier unter anderem Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte. Darüber hinaus steuert er die Zusammenarbeit mit internationalen Lieferanten und entwickelt in Abstimmung mit den weltweiten Clark-Werken in den USA, Korea, Vietnam und China die Produktstrategie und -planung weiter.

„Mit der neuen strategischen Aufstellung unseres Managementteams haben wir uns für die Zukunft optimal gerüstet, damit wir uns zum einen zukünftigen Herausforderungen und zum anderen den steigenden Anforderungen unserer Kunden noch besser stellen können“, so Rolf Eiten, President & CEO von Clark Europe, dem weiterhin die Bereiche Vertrieb und Finanzen direkt unterstellt sind.