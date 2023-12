WAS UNSERE LÖSUNG VON ANDEREN UNTERSCHEIDET



Der USP von Exaron ist die Symbiose aus zwei Welten; und zwar aus der Industrie und der Consumer Tech. Wir kommen aus der Industrie, konkret aus dem Sondermaschinenbau und der Automatisierungstechnik. Daher wissen wir auch, was die Herausforderungen, Tools und Kundenanforderungen eines Anlagenbauers sind. Diese Berufserfahrung verknüpfen wir mit unserem Wissen über immersive Technologien aus der Consumer Tech Branche – und was davon im industriellen Umfeld einsetzbar ist. Anders formuliert: Man nehme eine erprobte Technologie aus der einen Branche und setze sie zur Lösung von Herausforderungen einer anderen Branche ein.



DIESE SERVICES BIETEN WIR



In unserem Fokus stehen Industriebetriebe und produzierende Unternehmen aus den Bereichen Elektronik, Fahrzeugbau, Logistik, Maschinenbau inklusive Auftragsfertiger und Prototypenbauer. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Konzepte und Pläne in ein 3D Layout zu übertragen, um deren Machbarkeit zu überprüfen oder 3D-Bibliotheken aufzubauen. Wir visualisieren Prozesse in einer Simulation, um Abläufe zu evaluieren und optimieren. Und wir bringen Produkte und Objekte in die Extended Reality, damit sie dort kollaborativ bearbeitet, getestet, trainiert und präsentiert werden können.



DIESE VISION VERFOLGEN WIR



Stellen Sie sich vor, dass komplexe Prozesse und Systeme realitätsgetreu und ortsungebunden visualisiert, getestet, optimiert und erlernt werden können – ohne dabei Ressourcen zu verschwenden, die Umwelt zu belasten und Menschen zu gefährden. Exaron hat daher die Vision von einer Welt, in der die Anwendung von Extended Reality (XR) im industriellen Umfeld nicht nur akzeptiert wird, sondern zum Standard gehört.