Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr geht das Online-Event “Eplan L!VE” in die zweite Runde. Dieses Mal wird live aus der Werkshalle von Sejfo berichtet, einem schwedischen Systemintegrator und Anbieter von Maschinen und Automatisierungssystemen. In der zweieinhalbstündigen Live-Übertragung zeigen Sejfo und Eplan, wie die Automatisierungstechnik einer neuen Produktionsanlage projektiert wurde.

Darüber hinaus können Anwender und Interessierte in dem Online-Event bereits erste Highlights der Eplan Plattform 2025 kennenlernen. Die Software, die ab diesem Sommer verfügbar sein wird, setzt auf einfache Bedienbarkeit und mehr Tempo in der Projektierung. Sie trägt dazu bei, qualifizierte Fachkräfte sowohl im Engineering als auch in der Fertigung zu entlasten. Außerdem wird die Maschinenverkabelung jetzt durch vorkonfektionierte Kabel unterstützt.