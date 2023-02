Wer wir sind und woher wir (fachlich) kommen:

Wir drei Gründer, Nico Teringl, Edwin Schweiger und Philipp Knaack, haben uns im Studium an der FH Hagenberg kennengelernt. Dort haben wir das Masterstudium Embedded Systems Design abgeschlossen. Zusätzlich zum Studium haben wir auch Erfahrungen in Industrieunternehmen gesammelt. Edwin Schweiger hat fast zehn Jahre lang in einem Industrieunternehmen als Hardware-Entwickler gearbeitet. Philipp Knaack und ich waren beide in der Hardware- und Software-Entwicklung tätig. Aktuell haben wir acht Mitarbeiter, davon arbeiten sechs in der Entwicklung.

Was uns auf die Idee gebracht hat, Danube Dynamics zu gründen:

Die Idee ist bereits 2019 entstanden, gegründet haben wir im Juli 2020. Die Gründung erfolgte aus konkretem Projekt heraus. Also nicht in typischer Start-up-Manier, wo zuerst die Produktidee steht. Wir haben erfahren, dass KEBA im Bereich künstliche Intelligenz und Embedded Systems extern Know How sucht. Und über einen Kontakt zu der Firma sind wir zu einem Initialprojekt mit KEBA gekommen. Daraus haben sich weitere Dienstleistungsprojekte mit anderen Firmen ergeben. So konnten wir Ende 2020 bereits den ersten Mitarbeiter einstellen.

Was unsere Spezialität ist:

Viele Firmen haben bereits ein Hardware-Produkt am Markt und möchten künstliche Intelligenz für ihre Anwendungen nutzbar machen. Wir bauen ihnen die Brücke zwischen industrieller Hardware- und Software-Entwicklung. Außerdem sind wir eng verbunden mit der Forschung in Hagenberg und wollen dadurch immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben.