Die ETH Zürich ist einer der wenigen KI-Leuchttürme in Europa. Kein Wunder, dass sich um die Schweizer Metropole zahlreiche KI- und Robotik-Start-ups ansiedeln. Gut ausgebildete Ingenieure treffen auf potente Geldgeber. Dazu kommt: Meta, Nvidia oder Alphabet sind am Züricher See und locken auch internationale Top-Leute an. Ein Ergebnis dieses Ökosystems ist ANYbotics. Das Robotikunternehmen sammelte letztes Jahr 70 Mio. Schweizer Franken.

ANYbotics baut einen autonomen Inspektionsroboter mit vier Beinen. Über 100 Roboter sind mittlerweile verkauft – der Chemiekonzern BASF ist ein Referenzkunde. Produziert wird der Roboter bei Zollner in Deutschland. 2024 werde ANYbotics um bis zu 400 Prozent wachsen, heißt es aus Unternehmenskreisen. Der demografische Wandel spielt den Schweizern voll in die Hände. Es gibt also weniger Personal und gleichzeitig wünschen sich die Verantwortlichen von großen Industrieanlagen aber mehr Daten über den Zustand des Systems Fabrik. Der Schweizer Roboter arbeitet autonom – mit KI an Bord. Das bedeutet aber auch: Prozesse müssen sich mit dem Roboter verändern. Der Roboter kann dank der Beine über mehrere Etagen eingesetzt werden – ein Vorteil gegenüber anderen Antriebssystemen.

Stichwort KI: Mit den Large Language Models (LLM) könnte noch mehr zwischen Mensch und Roboter passieren. In einem Video des Wettbewerbsprodukts Spot unterstützt ein LLM die Kommunikation zwischen dem Anwender und dem Roboter. Auch die Schweizer sehen die LLMs, verraten wollen sie jedoch nichts. Aber im Hardware-Bereich lassen sie einen kleinen Blick in die nahe Zukunft zu. Ein Arm auf dem Rücken des Roboters könnte im Laufe des Jahres dazukommen, erfuhr die Redaktion. Aber: Die Herausforderung besteht vor allem darin, dass der Arm dann auch autonom agieren müsste, ansonsten wäre das komplette Robotiksystem nicht mehr autonom unterwegs.