Der aus Italien stammende Pichler bildete seit 2019 eine Doppelspitze mit dem gebürtigen Schweizer István Szalai, sie waren beide als geschäftsführende Direktoren der Doppelmayr Holding SE eingesetzt worden. Die Doppelmayr Holding SE vereint sämtliche Unternehmen der Doppelmayr-Gruppe. Dass der 1959 geborene Szalai per Ende August in die Pension geht, sei nun zum Anlass genommen worden, das Management der Gruppe neu aufzustellen, hieß es. Szalai werde "seine Tätigkeiten in den verschiedenen Unternehmen der Gruppe sukzessive beenden und in den wohlverdienten Ruhestand treten".



Neben Pichler (Jahrgang 1969) fungieren nun auch Gassner (Jahrgang 1975) und Köb (Jahrgang 1978) als geschäftsführende Direktoren der Doppelmayr Holding SE. Köb wurde außerdem zusätzlich zu Pichler und Gassner zum Geschäftsführer der Doppelmayr Seilbahnen GmbH gemacht. "Das breiter aufgestellte Führungsteam ist ein weiterer wichtiger Schritt für die langfristige Entwicklung der Doppelmayr-Gruppe", zeigte sich das Unternehmen überzeugt.

Doppelmayr ist Weltmarktführer im Seilbahnbau mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 von 886 Mio. Euro. Es werden weltweit 3.154 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) beschäftigt, 1.481 davon in Österreich.