Seit Anfang April ist Asdrúbal Pichardo CEO des in München ansässigen Unternehmens PerfectPattern. Er folgt auf Fabian Rüchardt, der PerfectPattern in beratender Funktion weiter nahesteht. Direkt zuvor war Pichardo bei FactoryPal, einem Anbieter einer KI-basierten SaaS-Lösung. Davor war er als Executive Vice President und General Manager Europe für Corporater tätig, Anbieter einer SaaS Lösung für Governance, Performance, Risk Management and Compliance (GPRC). Außerdem hatte er in seiner zwölf Jahre währenden Tätigkeit für SAP unterschiedliche Führungspositionen inne, zuletzt als Senior Vice President in der Global Field Operations-Organisation.

Zusätzlich zu seinen Studien von Management und Führung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Wirtschaftshochschule INSEAD in Frankreich verfügt Pichardo über einen Abschluss in Informatik und einen Master of Science in Advanced Computing vom King's College London.

KI-Technologie für das IIoT

Die von PerfectPattern entwickelte Technologie namens aivis soll speziell in der produzierenden Industrie zum Einsatz kommen. In der Papier- und der Stahlindustrie findet sie beispielsweise bereits Anwendung.

„Für mich ist aivis eine bahnbrechende KI-Technologie für das industrielle Internet of Things. Es ist eine faszinie­rende Aufgabe, weitere Märkte für aivis zu erschließen und die Internationalisierung anzugehen“, so beschreibt Asdrúbal Pichardo die weitere Entwicklung von PerfectPattern.



Aivis erfordert laut Anbieter nur eine minimale Vorbereitung der jeweiligen Prozessdaten, analysiert diese selbst­ständig, erstellt automatisch die Datenmodelle und generiert abschließend verständliche Berichte. Diese solllen helfen Prozessparameter vorherzusagen, Produktionsstörungen zu vermeiden, abnormales Verhalten zu erkennen und seine Ursachen zu erkennen.