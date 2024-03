Dem Experten zufolge gehe es beim digitalen Lager darum, nicht die Teile in physischer Form, sondern alle produktionsrelevanten Informationen wie CAD in digitaler Form zu speichern. Im Bedarfsfall können diese Informationen schnell digital an eine dezentrale Produktionsstätte gesendet werden. Je nach Bauteil wird automatisch entschieden, welcher Lieferant mit welcher Technologie die Teile bedarfsgerecht fertigt.



Aufgrund seiner digitalen Natur ist der 3D-Druck für dieses Konzept besonders geeignet. Aber auch innovative Gussfertigung mit 3D-gedruckten Werkzeugen („Rapid Casting“) und spezialisierte Zerspanung eignen sich für eine bedarfsgerechte digitale Fertigung. Durch die bedarfsgerechte, schnelle Fertigung in einem auf Kleinserien spezialisierten Lieferantennetzwerk können große physische Lagerbestände abgebaut, die Verfügbarkeit erhöht und Kosten minimiert werden. Letztlich trägt dies auch zur Nachhaltigkeit bei: Insbesondere Luftfrachttransporte können vermieden werden und durch die bedarfsgerechte Fertigung entsteht weniger Verschrottung.