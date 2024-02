Künstliche Intelligenz und vorausschauende Wartung

Die Integration von KI in intelligente Flottensysteme dürfte bis 2024 weiter zunehmen und zu mehr Automatisierung in der Logistik führen. Mithilfe von KI können Unternehmen beispielsweise den Zustand ihrer Fahrzeuge analysieren oder feststellen, ob und wann eine Wartung erforderlich ist. Sie müssen sich nicht an die Wartungspläne der Hersteller halten und können so zu häufige oder zu seltene Wartungen ihrer Flotte minimieren. Denn anhand der Daten lässt sich vorhersagen, wann eine Wartung notwendig ist. Das sorgt für eine bessere Kostenkontrolle und mehr Sicherheit. Logistikunternehmen können so die durchschnittliche Lebensdauer ihrer Fahrzeuge verlängern. Außerdem lässt sich so mehr aus den Maschinen herausholen.



Die vorausschauende Wartung spielt daher in der Branche eine große Rolle. Ein Blick zurück auf die geringe Verfügbarkeit neuer Gabelstapler während der COVID-19-Pandemie zeigt, wie wichtig eine lange Lebensdauer der Fahrzeuge ist. Zudem kann die Produktivität gesteigert werden, da Probleme im Idealfall präventiv gelöst werden.