„Wir werden unsere Arbeitsplätze nicht an KI verlieren, sondern an Menschen, die KI nutzen“, sagte Isabell Welpe. Die Expertin für Führung, Strategie und Organisation an der TU München gab zu bedenken, dass die Leistung von KI aktuell noch stark schwanke und unvorhersehbar sei. KI könne aber den Fachkräftemangel mindern, wenn Mitarbeiter durch ihren Einsatz produktiver werden. „KI stellt auch die Art und Weise, wie wir Führung verstehen, auf den Prüfstand. Ich sehe KI als Werkzeug, das uns ermöglicht, effizientere Entscheidungen zu treffen, Arbeitsabläufe zu optimieren und datenbasierte Einblicke ins Geschäft zu geben. Dadurch können sich Führungskräfte auf strategischere und sozialere Aufgaben konzentrieren“, sagte Welpe. Laut Welpe wird KI in naher Zukunft aber nicht die Übernahme von Verantwortung, soziales Kapital, persönliche Begegnungen und Vertrauen ersetzen können.

Das Menschenbild und die menschliche Haltung sind auch für den erfolgreichen Podcaster für Transformationsthemen, Frank Eilers, das Fundament für eine nachhaltige Zukunft. „Das Miteinander, also die Kooperation zwischen Mensch und KI, ist der Schlüssel für den Unternehmenserfolg und gleichzeitig Garant für Qualität“, so der Transformationsexperte. Anstatt uns vor neuen Technologien zu fürchten, sollten wir die Chancen der KI nutzen und gleichzeitig auf die menschliche Schaffenskraft vertrauen. „Wir stehen noch ganz am Beginn einer Entwicklung, die unvorhersehbar ist. Aktuell kann KI ihr volles Potenzial nur im Zusammenspiel mit Menschen voll ausschöpfen“, sagte Welpe abschließend.

„Niemand weiß, wie die Welt in den nächsten Jahren aussehen wird, aber wir können aus der Vergangenheit und der Gegenwert Denkanstöße ableiten. Wenn wir uns ansehen, wie digitale Elemente Märkte und Unternehmen verändern, dann war KI der nächste logische Schritt“, sagte Eilers. Der Experte riet den Teilnehmenden, ganzheitlich zu denken und ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass Ökonomie, Ökologie und Soziales mit all ihren technologischen Entwicklungen ineinandergreifen. „Es geht um die Unternehmenskultur. Wenn Werte auf dieser Kultur basieren und konsequent auf unterschiedlichen Ebenen umgesetzt werden, führt das zwangsläufig zu mehr Qualität,“ so Eilers.