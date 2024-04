SSI Schäfer: Energieeffizienz und ressourcenschonende Produktion

Halle 21, Stand 0901

Das Highlight am Stand von SSI Schäfer ist der Lagerlift SSI LOGIMAT, eine platzsparende und effiziente Kommissionierlösung, die durch einfache Integrationsmöglichkeiten einen skalierbaren Weg in die Automatisierung ermöglicht. SSI Schäfer löst damit die Herausforderungen der Kleinteilelagerung und bietet Unternehmen die Möglichkeit, Platz zu sparen, die Effizienz zu steigern, die Ergonomie zu verbessern und den Weg in die Digitalisierung erfolgreich zu beschreiten.



"Der Lagerlift SSI LOGIMAT ist eine ideale Lagerlösung für Kleinteile bei unterschiedlichsten Zielsetzungen. Unsere innovative Technologie ermöglicht es Unternehmen, sich den Herausforderungen der modernen Produktion zu stellen und ihre Lagerprozesse nachhaltig zu optimieren", so Alfred Spicker, Leitung Dynamische Systeme bei SSI Schäfer.