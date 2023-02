Von Smartphone-Assistenten über intelligente Suchmaschinen, die Suchanfragen automatisch vervollständigen, bis hin zu Frühwarnsystemen für autonome Fahrzeuge, die vor potenziell gefährlichen Verkehrssituationen warnen – KI ist überall um uns herum. Mit zunehmendem Fortschritt wird sie einen immer größeren Einfluss auf die Gesellschaft und die verschiedenen Branchen haben. Doch noch steht die Technologie ganz am Anfang. Ihr volles Potenzial ist bisher nicht ansatzweise ausgeschöpft. Daher stecken zahlreiche Unternehmen weiterhin viel Geld in KI-Investitionen. Das Ziel: Sie wollen mithilfe des Einsatzes von KI-Systemen Abläufe optimieren, hohe Kosten senken, die Effizienz steigern und nicht zuletzt die Widerstandsfähigkeit der Wertschöpfungskette verbessern.



Aufgrund der zunehmenden und weit verbreiteten Nutzung könnte das Jahr 2022 Experten zufolge nun der Durchbruch für die KI sein. Laut den Prognosen von Gartner wird im Jahr 2022 ein weltweiter Umsatz mit KI-Software von 62,5 Milliarden US-Dollar erwartet. Im Vergleich zu 2021 wäre das ein Anstieg von 21,3 Prozent.



Der Einsatz von KI ist vielfältig. In den nächsten Monaten könnten folgende neue Modelle und Möglichkeiten in den Fokus rücken:

Ein Zusammenspiel verschiedener KI-Methoden

Hinter dem Begriff KI verbergen sich viele verschiedene wissenschaftliche Methoden, Verfahren und Technologien, die auf unterschiedliche Weise angewendet werden. So nutzen zum Beispiel Algorithmen des maschinellen Lernens Datenmodelle, um Vorhersagen zu treffen. Das Reinforcement Learning ermöglicht es intelligenten Systemen, neue Ansätze zu testen und sich je nach Misserfolg oder Erfolg anzupassen. Die Verarbeitung natürlicher Sprache hilft Computern unter anderem bei der Kommunikation mit Menschen.



Zukünftig sollen diese verschiedenen Arten von KI in einer einzigen Softwareumgebung eingesetzt werden, sodass sie beginnen, zusammenzuarbeiten. Durch das Zusammenspiel werden sie sich in ihrer Einzigartigkeit gegenseitig ergänzen und umfassende Lösung liefern. Dies wird die Leistungsfähigkeit von Unternehmen verbessern und den Geschäftswert steigern.

KI steigert die Effizienz

Dank des Einsatzes von KI-Systemen werden Menschen in Zukunft ihre Arbeit effizienter ausführen können. Schon jetzt unterstützen KI-Modelle die menschliche Entscheidungsfindung, indem sie datengestützte Erkenntnisse zur Verbesserung von Wertschöpfung und Nachhaltigkeit liefern. Auch sich wiederholende Aufgaben wurden bereits mittels KI-Systemen automatisiert. Der nächste Schritt ist nun die Reduzierung von Fehlern durch bessere und effizientere Entscheidungsparameter, die den Menschen mit zuverlässigen Handlungsempfehlungen versorgen und damit die menschliche Leistung verbessern. Das wird die Arbeitsweise stark verändern und in der Industrie 5.0 neue Synergien schaffen.

KI überwindet Vorurteile

Wird KI auf vorurteilsbehaftete Daten angewendet, kann es passieren, dass die Ergebnisse schlecht oder gar falsch sind. Hier gilt: Unternehmen müssen über die Daten, die sie sammeln, nachdenken und auch darüber, wie KI-Modelle bewusst und unbewusst Vorurteile der realen Welt widerspiegeln. Physikalische Simulationen in Kombination mit KI-Datenmodellen können dazu beitragen, KI-Fehler in der Industrie zu beheben. Die Simulationssoftware modelliert Prozesse in der realen Welt und erstellt Scheinsensoren. Wenn diese zusammen mit physikalischen Sensordaten in ein KI-Modell integriert werden, kann das Ergebnis in Bezug auf die Vorhersagegenauigkeit und die Vermeidung von Vorurteilen erheblich verbessert werden. Unternehmen werden also nach verantwortungsvollen KI-Lösungen suchen müssen, die auf den Prinzipien Fairness und Transparenz beruhen. Erst wenn sie dieses Problem im Griff haben, können sie den KI-Lösungen ihr Vertrauen und ihre Akzeptanz schenken.



So wie in den letzten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts das Internet mit der E-Mail begann, bevor es sich zu der heutigen vernetzten Umgebung ausweitete, steht die KI jetzt an der Schwelle, ihre vielfältigen Eigenschaften und ihr enormes Potential zu entfalten. Die zunehmende und weit verbreitete Nutzung von KI deutet darauf hin, dass das Jahr 2022 der Beginn dieses Wandels sein wird.