Ist den Unternehmensführern bewusst, vor welch tiefgreifenden Veränderungen ihre Unternehmen aufgrund des verstärkten KI-Einsatzes stehen?



Etwa zehn Prozent von ihnen, ja. Die meisten haben das Ausmaß der Veränderung aber noch nicht erkannt. Viele glauben sogar noch: Das Thema künstliche Intelligenz ist für uns irrelevant. Die zehn Prozent wissen, dass der Übergang in eine KI-dominierte Wirtschaft unumgänglich ist. Also investieren sie auch Zeit und Geld in entsprechende Weiterbildungen und das Entwickeln von KI-Strategien. Speziell bei vielen Mittelständlern besteht aber die Gefahr, dass sie den Anschluss verpassen.



Was sollten die Entscheider tun, um die nötigen Veränderungsprozesse in ihrer Organisation in Gang zu setzen?



Zunächst eine KI-Roadmap entwickeln. Im ersten Schritt gilt es dabei, die möglichen Potenziale für eine Automatisierung mithilfe der KI zu identifizieren. Danach gilt es, die Potenziale zu konkreten Anwendungsfällen weiterzuentwickeln, Ziele zu definieren und Teams aufzubauen. Ein strukturiertes Vorgehen hierbei ist gerade bei Mittelständlern wichtig, weil ihre Ressourcen begrenzter als die von Konzernen sind. Wichtig ist es, das Thema KI nicht zu überhöhen. Das heißt, man sollte sich ihm mit einem ähnlich nüchternen Blick wie einer Investition in Maschinen nähern. Am Anfang steht also die Überlegung: Welchen Nutzen könnte unser Unternehmen aus einem KI-Einsatz ziehen? Wo werden Prozesse effizienter? Wo erhöht sich die Qualität? Wo bauen wir strategische Wettbewerbsvorteile auf? Die Antworten auf solche Fragen bilden die Basis für die Entwicklung einer Vision.