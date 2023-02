Haben Sie noch alle Ersatzteile im Schrank? Das Jahrestreffen der After Sales- und Ersatzteil-Logistik-ExpertInnen geht am 19. Mai 2022 bereits zum siebten Mal über die Bühne. Und zwar in der KTM-Motohall in Mattighofen – einer ganz besonderen Location. Nützen Sie die Chance und besichtigen Sie im Rahmen des Events dieses spektakuläre Highspeed-Museum.

Mit fünfzehn ReferentInnen aus Praxis und Forschung liefert die Ersatzteiltagung ein dichtes Programm über die aktuellsten Themen rund ums Ersatzteil. Hier ein Vorgeschmack auf die Themen:







Best Practice:

Freuen Sie sich auf einen ehrlichen Erfahrungsbericht eines Herstellers darüber, wie er seine Ersatzteillogistik wieder Back on Track gebracht hat.





Künstliche Intelligenz:

Im Schnitt verbringen Wartungs- und Instandhaltungstechniker 20 Prozent ihrer Arbeitszeit mit der Identifikation und Suche nach Ersatzteilen. Erfahren Sie, wie ein KI-gestütztes und praxisbewährtes Tool diese Prozedur erheblich verkürzen kann.