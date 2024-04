Tobias Genge verfügt über langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how in der Logistik- und Seefrachtbranche. Bei namhaften Unternehmen der Branche, unter anderem bei DB Schenker, wo er in den letzten zwei Jahren als Head of FCL Export für Österreich tätig war, war er in leitenden Positionen tätig.

Der neue Verkaufsleiter der Niederlassung Graz,, bringt umfassendes Know-how in den Bereichen Logistik sowie Luft- und Seefracht mit. Dieses konnte er in den letzten Jahren in operativen Managementpositionen bei verschiedenen nationalen und internationalen Transport- und Logistikunternehmen sammeln. Als Key Account und Area Sales Manager war er die letzten elf Jahre bei Kühne + Nagel tätig. Davor war er acht Jahre im Vertrieb von DHL Global Forwarding tätig."Die Herren Genge und Tauschmann bereichern unser Team mit ihrer Expertise im Bereich Luft- und Seefracht und tragen dazu bei, logistische Lösungen für unsere Kunden und deren Anforderungen zu entwickeln. Unsere Mitarbeitende sind der Schlüssel zum Erfolg heute und in Zukunft", fügt, Managing Director Air & Sea Logistics Eastern Europe and Austria bei Dachser hinzu.

Dachser verfügt in Österreich über ein starkes Niederlassungsnetzwerk aus neun Niederlassungen. Als logistisches Drehkreuz innerhalb Europas spielt Dachser Austria eine entscheidende Rolle.