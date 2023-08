Bernhard Spalt betreut seit 2010 als Technischer Referent bei OVE Standardization 20 Technische Komitees und Subkomitees. International ist der 55-jährige schon viele Jahre aktiv: Seit 2011 ist er Sekretär des IEC TC 94 "Relays". Seit 2019 vertritt er als Ständiger Delegierter im Technical Board des Europäischen Komitees für elektrotechnische Normung (CENELEC) die österreichischen Interessen im höchsten europäischen elektrotechnischen Gremium. Zusätzlich wurde Spalt 2022 als Experte in die Sherpa-Untergruppe zur Vorbereitung des "High-Level Forum on European Standardisation" gewählt, eine wichtige Funktion im Rahmen der EU-Standardisierungsstrategie.



Bernhard Spalt absolvierte sein Studium der Elektrotechnik mit Schwerpunkten in Industrieelektronik, Leistungselektronik und Umweltschutz an der TU Wien. Vor seinem Eintritt in den OVE war er 12 Jahre lang bei der Siemens AG im Bereich Mobilfunksysteme in der Standardisierung bei ETSI und 3GPP tätig.



OVE-Generalsekretär Peter Reichel äußerte sich zu der Ernennung: "Bernhard Spalt ist mit der elektrotechnischen Normung national, europäisch und international bestens vertraut. Er hat viele Jahre lang sehr eng mit Christian Gabriel zusammengearbeitet und bringt die besten Voraussetzungen mit, um die Normungsabteilung im OVE erfolgreich und zukunftsorientiert weiterzuführen." Bernhard Spalt sagt zu seiner neuen Rolle: "Der überraschende Tod von Christian Gabriel hat bei OVE Standardization eine tiefe Lücke hinterlassen. Meine Aufgabe ist es nun, die elektrotechnische Normung in Österreich in seinem Sinne in die Zukunft zu führen. Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und weiß ein erfahrenes und professionelles Team hinter mir."