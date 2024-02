Der studierte Betriebswirt war in seiner über 25-jährigen Laufbahn bei Siemens in verschiedenen kaufmännischen Funktionen im Konzern tätig. Seine berufliche Expertise führte ihn für jeweils mehrere Jahre in die Volksrepublik China, nach Schweden (mit Verantwortung für weitere Länder) und zurück nach Deutschland. In diesen Jahren erwarb sich Ulbricht den Ruf, dem Einsatz digitaler Technologien im Finanzbereich besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Darüber hinaus engagiert er sich dafür, junge Talente zu fördern und Vielfalt und Inklusion im Unternehmen zu stärken. Ulbricht studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Stuttgart.