Dr. Evren Aksoy kam im Jahr 1997 zu Beko und war in verschiedenen Positionen in den Bereichen Qualität, Six Sigma und strategische Planung tätig. Im Laufe von 25 Jahren hat er sich in verschiedenen leitenden Positionen im Vertrieb weiterentwickelt. Nach einigen Jahren als Business Development und Direct Sales Director in der Region Nordeuropa ist er seit 2021 für die Geschäfte in der Schweiz und seit Oktober 2022 für die Geschäfte in Österreich verantwortlich.