Alexander Humer betreute als Mitglied des Barcotec Vertriebsteams über 10 Jahre Unternehmen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zum Thema automatische Datenerfassung und Digitalisierung. Ab sofort ist er als neues Mitglied der Geschäftsleitung von Barcotec für die Bereiche Vertrieb und Marketing zuständig. Zusätzlich zur Vertriebstätigkeit war Humer maßgeblich an der Entwicklung der Unternehmenswerte und -philosophie beteiligt.



Manuela Hagenauer, die zuvor für diese Ressorts verantwortlich war, übernimmt die strategische Geschäftsleitung und wird sich verstärkt dem Key Account Management widmen. Hagenauer ist seit 2003 in der Geschäftsleitung tätig und hat wesentlich zum Wachstum von Barcotec und zur Marktführerschaft beigetragen.



Alexander Humer über seine neue Aufgabe: "Barcotec ist der größte österreichische Anbieter im Bereich der automatischen Identifikation. Ich freue mich darauf, die Marktposition des Unternehmens weiter auszubauen und unseren Kunden zu bestätigen, dass sie den richtigen Anbieter gewählt haben."