„Die Branche des autonomen Fahrens befindet sich an einem entscheidenden Punkt, kämpft mit gewaltigen Herausforderungen und erfährt trotz umfangreicher Testbemühungen Rückschläge“, betont Ricky Hudi, Vorsitzender von The Autonomous. „Sicherheit ist nach wie vor das wichtigste Thema für den Einsatz autonomer Fahrzeuge, doch der Konsens darüber, wie die Sicherheit sowohl für autonome Systeme als auch für den Fahrer effektiv gemessen werden kann, ist nach wie vor ein branchenweites Unterfangen. Sicherheit ist nicht verhandelbar und ist der Eckpfeiler unseres Engagements. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Zusammenarbeit zwischen weltweit führenden Unternehmen im AV-Sektor („autonomous vehicle sector“) zu fördern, um die dringendsten Herausforderungen in den Bereichen Architektur, künstliche Intelligenz und Regulierung in der autonomen Mobilität anzugehen.“

Gemeinsam mit TTTech Auto Mitbegründer und Technologievorstand Stefan Poledna wird Ricky Hudi beim diesjährigen Internationalen Wiener Motorensymposium erstmals ein Panel zum Thema autonomes Fahren moderieren. Mit dabei sind namhafte Experten wie Ralf Herrtwich, NVIDIA, Benedikt Wolfers, PSWP und Alejandro Vukotich, Qualcomm CDMA Technologies.