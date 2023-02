Neben bewährten Erfolgsformaten zeichnet sich das Rahmenprogramm der automatica 2022 durch neue, teils interaktive und partizipative, Angebote aus und lädt noch mehr zum Mitmachen ein.

Montag und Dienstag:

International Symposium on Robotics (ISR) . Die weltweit führende Robotik-Konferenz unter der Schirmherrschaft der IFR (International Federation of Robotics) bietet tiefgreifende Einblicke in die neuesten Robotik-Technologien und Komponenten. Weitere Highlights: die Verleihung des Joseph F. Engelberger Awards als international höchste Branchenauszeichnung sowie des IERA Awards (Innovation and Entrepreneurship in Robotics and Automation).

Der Odense Investor Summit am 21. Juni 2022 richtet sich an Investoren, die tiefer in den Markt einsteigen möchten und dafür den richtigen Partner suchen. Das rund 2,5-stündige Programm als Teil der Start-up Arena bietet mit Pitches von 15 vorausgewählten Start-Ups Einblicken in die möglichen Investitionen.

Mittwoch:

Der einzigartige Hightech-Summit munich_i am Mittwoch, den 22. Juni, bringt Sie auf den aktuellen Forschungs- und Anwendungsstand der Robotik und Künstlichen Intelligenz. Auf seiner integrierten Sonderschau AI.Society erleben Sie während der automatica Messelaufzeit anfassbare Prototypen sowie spannende Leuchtturmprojekte zu den vier großen Zukunftsfeldern Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Umwelt. Über die technische Machbarkeit der Robotik und Automation hinaus blickt das in AI.Society integrierte Forum i_Space. Nehmen Sie am regen Dialog führender ExpertInnen über zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen teil. Was der Nachwuchs kann, zeigt sich beim digital durchgeführten Robothon, dem kollaborativen Entwicklungswettbewerb, bei dem in kürzester Zeit neue Ideen in Software- und Hardware umgesetzt werden.

Mehrtägig:

Das automatica Forum bietet Ihnen profundes Know-how zu allen Trendthemen. Neue hybride Elemente ergänzen die „Klassiker“ und erweitern so die Möglichkeiten und Zielgruppen. Anhand des OPC UA Demonstrators lassen sich die Vorteile von Digital Twins in der Produktion ergründen. Er stellt das digitale Abbild einer realen Montagemaschine dar, in das die Betrachter virtuell eintauchen können. So werden auch nicht sichtbare informationstechnische Vorgänge nachvollziehbar. Die START-UP Arena wiederum fördert die Vernetzung zwischen Innovatoren, Industrie und Investoren, damit neue Ideen zur Marktreife gebracht werden können.



Ein weiteres Angebot ist die Testzone , mit spannenden Robotik-Exponaten aus den Bereichen Cobots und No-code. Hier wird Automatisierungseinsteigern die einmalige Gelegenheit geboten, gleich mehrere innovative Robotik- und Automations-Anwendungen live zu erleben. Und vor allem: selbst auszuprobieren.

Premiere feiert das interaktives Vortragskonzept Vision Expert Huddles im Machine Vision Pavillon. Über kurze Impulsvorträge zu den neuesten Technologien und Trends der Bildverarbeitung werden MessebesucherInnen zum direkten Dialog mit ExpertInnen vor Ort eingeladen. Die Neuauflage des Smart Maintenance Pavilions hingegen zeigt die Bedeutung von Smart und Predictive Maintenance bei automatisierten Produktionsprozessen.