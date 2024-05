Über den Dächern Wiens entsteht so ein Innovations-Hub. Rund 20 Robotik-Experten sind derzeit beschäftigt. „Viele kommen aus dem Umfeld der Fachhochschulen und der TU. Das heißt, Wien ist für uns ein Supermarkt für spezialisierte Fachkräfte, gerade im Bereich Robotik“, so Pehlivan. Mit Fachkräftemangel hat Beckhoff in Österreich nicht zu kämpfen. Der Nachwuchs wird mit einer 4-Tage-Woche und flexiblen Arbeitszeiten gelockt. „Wir sind so stark auf die neue Generation zugegangen, dass sie gerne zu uns kommt. Wir haben eher das Problem, dass wir viel zu viele Bewerbungen haben, die wir jetzt nicht alle einstellen können. Einen Fachkräftemangel kann ich in Bezug auf die Robotik in Wien nicht nachvollziehen - es gibt ihn einfach nicht“.

Ziel der neuen Arbeitszeitgestaltung ist einerseits die Förderung der inneren Motivation der bestehenden Belegschaft. Andererseits wirbt Beckhoff damit auch aktiv um Nachwuchs: "Wir investieren in unsere Mitarbeiter“.