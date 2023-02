Die AMB präsentiert nach vier Jahren wieder die Highlights der internationalen Metallbearbeitungsindustrie. Vom 13. bis 17. September stehen Produkte, Technologien, Innovationen, Dienstleistungen und Konzepte im Fokus für Menschen, die mit Leidenschaft und Herzblut für die Metallbearbeitung brennen. Rund 1.250 AusstellerInnen sorgen für ein voll belegtes Messegelände mit etwa 120.000 Bruttoquadratmetern. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Themen Automatisierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Fertigung, wenngleich auch Themen wie gestörte Lieferketten und die Situation in der Ukraine die Gemüter bewegen.



Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, begrüßte am Dienstagvormittag AusstellerInnen, BesucherInnen und JournalistInnen auf dem Messegelände: „Die AMB feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen: 1982, also vor 40 Jahren, fand die erste AMB statt. In diesem Jahr können wir nun die 20. Ausgabe der Messe feiern. Die AMB war und ist die Branchenplattform für den Maschinen- und Anlagenbau, einer der wichtigen Schlüsseltechnologien in Baden-Württemberg, mit Fokus auf Werkzeugmaschinen und Präzisionswerkzeuge.“

Von nachhaltiger Produktion bis Cybersicherheit

Markus Heseding, Geschäftsführer VDMA Präzisionswerkzeuge sowie VDMA Mess- und Prüftechnik, blickt mit Vorfreude auf die anstehenden fünf Messetage: „Endlich geht es wieder los! Die Aussteller aus der Präzisionswerkzeug–Industrie und der Messtechnik kommen mit vielen innovativen Lösungen für die nachhaltige Produktion von morgen auf die AMB und freuen sich darauf, diese im persönlichen Gespräch ihren Kunden vorzustellen.“