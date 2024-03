Die zehn Messehallen auf dem Stuttgarter Messegelände waren bereits im Vorfeld ausgebucht. Auf den zur Verfügung stehenden 125.000 Bruttoquadratmetern präsentierten weltweit führende Produkthersteller, Systementwickler, Integratoren und Dienstleister aus 40 Ländern ihre neuesten Entwicklungen und Lösungen für effiziente Intralogistikprozesse. Rund 150 Unternehmen waren zum ersten Mal auf der LogiMAT vertreten. Mit einem Anteil von 35 Prozent kam auch in diesem Jahr jeder dritte Aussteller aus dem Ausland - 86 davon aus Übersee, China, Nordamerika und Australien. „Die LogiMAT in Stuttgart hat sich international den Ruf als bedeutendste Präsentationsplattform und Arbeitsmesse der Intralogistikbranche erarbeitet und gilt als weltweit führende Intralogistikmesse“, unterstreicht Messeleiter Michael Ruchty. „Die Aussteller aus dem In- und Ausland goutieren den Standort Stuttgart im Zentrum Europas mit der direkten Anbindung des Messegeländes an Flughafen, Straße und bald auch den Schienenfernverkehr.“

Dies gilt auch für das Fachpublikum, das mit einem Anteil von 98,8 Prozent den Besucherstrom der Messe dominierte. Das unabhängige Marktforschungsinstitut Wissler & Partner aus Basel ermittelte und dokumentierte die Zahlen zum aktuellen Messegeschehen. Daraus geht hervor, dass 41 Prozent der Fachbesucher aus mehr als 300 Kilometern angereist waren. Jeder vierte Besucher kam aus dem Ausland, über die Hälfte davon aus Asien, Afrika und Amerika.