Die Automatisierungsexperten trafen sich am 5. und 6. April 2022 in den Hallen der Messe Friedrichshafen und holten vieles nach, was pandemiebedingt lange nicht oder nur eingeschränkt möglich war. Die beiden Hallen waren mit 288 Ausstellern belegt, die sich über 3.074 BesucherInnen freuen durften.

Kommende Termine

Wer es nicht geschafft hat, nach Friedrichshafen zu reisen: in den nächsten Monaten stehen weitere all about automation Messetermine an. Am 11. und 12. Mai 2022 im Areal Böhler in Düsseldorf und am 18. und 19. Mai 2022 in der Redblue Messehalle in Heilbronn. In Hamburg trifft sich die Automatisierungs-Community am 29. und 30. Juni 2022 in der Messehalle Hamburg-Schnelsen. Am 31. August und 1. September 2022 heißt es erstmals all about automation in Zürich und wie gewohnt schließt die all about automation in Chemnitz am 28. und 29. September 2022 das aaa-Messejahr.