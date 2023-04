„Die additive Fertigung wird nur funktionieren, wenn wir uns intensiv mit den Konstruktionen auseinandersetzen und damit auch mit den Konstrukteuren“, sagt der CEO. 150 Konstrukteure sind in Brandmayrs Gruppe beschäftigt. Die meisten haben bisher mit herkömmlichen Herstellungsverfahren gearbeitet. Sie wurden praktisch geschult und lernten nach den bislang bekannten Herstellungsprozessen. Sie konstruierten in kleineren Zerspanungsmengen oder in Stanzkonformität. „Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Konstrukteur, der 20 Jahre lang nur Zerspanungsteile konstruiert hat, nicht einfach umschalten kann. Man muss ihn auf dem Weg begleiten und unterstützen“, sagt Josef Brandmayr.

In unternehmensinternen Workshops wird den Konstrukteuren in der Automation gezeigt, wie sie die 3D-Druck-Technologie optimal nutzen können. Additive Fertigung als weitere Konstruktionsmöglichkeit ins Arbeits- und Gedankenportfolio aufzunehmen, bedeutet eine Umgewöhnung. In Zukunft soll sich der reine Fokus auf die zerspanende Herstellung ändern: Gleichzeitig bietet sich ein großes Feld an Möglichkeiten. Zusätzlich arbeitet man intensiv mit einer HTL zusammen, dort ist additive Fertigung bereits als optionaler im Teil des Ausbildungsprogramms möglich. Implementiert werden die neuen Ideen zuerst bei hauseigenen Anlagen.