Auch wenn der Anteil an regenerativer Energieerzeugung konstant steigt: Angesichts der ehrgeizigen Ziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes müssen weltweit auch neue, nachhaltige Quellen zur Energiegewinnung erschlossen werden.

Ocean Harvesting hat eine solche Lösung entwickelt, die Energie aus der Wellenbewegung der Ozeane gewinnt. Die Grundidee des Systems mit der Bezeichnung InfinityWEC (Wave Energy Converter): Auf dem Meeresgrund werden Bojen befestigt. Der Wellengang bewirkt ein Heben und Senken der Bojen. Diese Bewegung wird von einem Hydrauliksystem - einem Hydraulikspeicher mit einem großen Gasvolumen - und zwei Schwerlast-Kugelgewindetrieben von NSK aufgenommen. Die Muttern der Kugelgewindetriebe sind direkt mit dem Zylinder verbunden. Sie versetzen die Welle des Kugelgewindetriebs in eine rotative Bewegung, die direkt auf einen Generator wirkt, der elektrischen Strom erzeugt.

Bis dieses Konzept in die Praxis umgesetzt werden konnte, mussten viele Detaillösungen entwickelt werden. So muss zum Beispiel die optimale Ausrichtung des Bojenkörpers in jeder einzelnen Welle gewährleistet sein, denn sie ist essenziell für eine effektive Energieerzeugung. Auch die Rückstellung der Mutter des Kugelgewindetriebs in der Abwärtsbewegung muss gewährleistet sein. Diese Aufgabe übernimmt das Hydrauliksystem. Es speichert einen Teil der Energie, die durch die Auftriebskraft entsteht, und gibt sie während der Abwärtsbewegung an den Kugelgewindetrieb ab.