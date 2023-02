Dirk Haft bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Technologieunternehmen ein und freut sich auf seine neue Aufgabe: „Es ist mir eine Ehre, CEO eines so innovativen Hightech-Unternehmens zu werden. Congatec hat in einem dynamischen und wachsenden Markt einen klaren Fokus, eine klare Ausrichtung und eine klare Mission. Meine Aufgabe ist es nun, interne und externe Wachstumsmöglichkeiten zu identifizieren und zu koordinieren. Dabei lautet das Ziel, Congatec's Status als Global Player im Bereich der Embedded Computer Technologien weiter auszubauen. Mit Gerhard Edi als CSO, Konrad Garhammer als CTO, Daniel Jürgens als CFO und Thomas Schultze als COO habe ich das Glück, starke und erfahrene Partner in der Geschäftsführung zu haben, die meine Fähigkeiten ergänzen und mich bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategien unterstützen werden.“ Bevor Haft zu Congatec wechselte, war er als Vorstandsmitglied der Wittenstein SE und als CEO der Attocube Systems AG tätig. Er promovierte in Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.