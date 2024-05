Die größte Theaterbühne der Welt bot am 29. April 2024 den festlichen Rahmen für die iF Design Award Night. Im berühmten Berliner Friedrichstadt-Palast warteten 75 Preisträger auf die Überreichung ihres iF Design Awards in Gold. Die 132-köpfige Jury, zusammengesetzt aus unabhängigen Design-Experten aus 20 Ländern, hatte in den vergangenen Wochen in einem strengen zweistufigen Auswahlverfahren die Preisträger bestimmt.



Der neue Elektro-Hochhubwagen Toyota BT Staxio SSI200D mit Fahrerstand, integrierter Lithium-Ionen-Batterie und Doppelstock zählt zu den verdienten Preisträgern. „Viel kleiner und wendiger als ein Gabelstapler, ist dieser elektrobetriebene Stapler ein Meisterwerk des ergonomischen Designs. Gut aufgelöste Details und der subtile Einsatz von geschwungenen Formen und Farben sind eine Bereicherung für dieses hochindustrielle Produkt und verleihen ihm zudem höchste Bedienerfreundlichkeit“, lautete die Begründung der Jury für die Gold-Auszeichnung.

"Der iF Design Award in Gold für den BT Staxio ist eine herausragende Anerkennung für unsere Design- und Produktkompetenz im Bereich des bedienerzentrierten Designs, das sich international immer weiter durchsetzt", erklärt Magnus Oliveira Anderson, Head of Design bei Toyota Material Handling Europe, stolz. „Das Urban Runner Konzept steht für unser Engagement, Grenzen zu überschreiten und die Zukunft der Logistik neu zu gestalten."