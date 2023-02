Das Gründungsprojekt VibroCut wird zukünftig Schwingsysteme vertreiben, die als Funktionserweiterung in bestehende Werkzeugmaschinen nachgerüstet werden können. Darüber hinaus wird das Unternehmen Dienstleistungen wie kundenspezifische Technologieentwicklung, Maschinenintegration und Schulungen anbieten und damit Komplettlösungen für die schwingungsunterstützte Zerspanung anbieten. Der Markteintritt erfolgt für die Verfahren Bohren und Drehen. Das Unternehmen wird sich jedoch nicht auf einzelne Marktnischen beschränken, sondern zukünftig weitere Anwendungen in verschiedenen Zerspanprozessen abdecken. Potenzielle Anwendungsbereiche sieht VibroCut vor allem in der Automobil- und Zulieferindustrie, im Maschinenbau oder in der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Unternehmensgründung ist für Mitte 2023 geplant.