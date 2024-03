Die Konditionen des neuen Arbeitszeitmodells - 20 Stunden Arbeit am Wochenende, dafür Freizeit von Montag bis Freitag und das Gehalt einer Vollzeitstelle - stießen auf großes Interesse. "Das Modell, das wir gemeinsam mit unserem Betriebsrat und den Gewerkschaften entwickelt haben, hat sich in jeder Hinsicht bewährt", erklärte B&R Geschäftsführer Jörg Theis. "Nachdem die Zulieferengpässe behoben waren, konnten wir durch die zusätzliche Auslastung unserer erweiterten Werkskapazitäten den Auftragsrückstau rasch abarbeiten und flexibler auf Marktbedürfnisse reagieren. Darüber hinaus haben wir gesehen, dass das innovative neue Beschäftigungsmodell einen anderen Personenkreis anspricht, was die Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich erleichtert hat. Es freut uns sehr, dass nach dem Auslaufen des Modells mehr als ein Drittel der Beschäftigten Teil des B&R-Team bleibt und in den regulären Schichtbetrieb wechselt."

Für mehr als 90 Prozent der Unternehmen in Europa sind Automatisierung und künstliche Intelligenz Schlüsseltechnologien und Investitionsschwerpunkte. B&R hat seine Fertigungskapazitäten in Eggelsberg zuletzt um 60 Prozent auf zwei Milliarden Bauteile pro Jahr erhöht, um diese Unternehmen optimal zu unterstützen. Die Mitarbeiterzahl am Stammsitz Eggelsberg stieg auf über 3.000. “Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Fähigkeiten und ihr Engagement sind unser wertvollstes Kapital und ein entscheidender Erfolgsfaktor”, so Theis. “Angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach qualifizierten Arbeitsplätzen im Technologiesektor setzen wir alles daran, neue technikinteressierte Talente zu gewinnen und gleichzeitig durch unsere Aus- und Weiterbildungsangebote die entscheidenden Kompetenzen zu fördern und zu entwickeln.”