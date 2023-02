Im Vorrichtungsbau werden Hakenspanner dort eingesetzt, wo ein Werkstück in einer Bohrung aufgenommen und zugleich gespannt werden soll. Ebenso in Aufspannungen, die so weit von der Werkstückkante entfernt sind, dass sie mit Kniehebelspannern nicht mehr erreicht werden können.

Höhere Prozesssicherheit durch LED-Anzeige

Vielfach sind die Spanner dabei innerhalb einer Vorrichtung so tief platziert, dass ihr Betriebszustand ­ ­(gespannt oder entspannt) visuell nur schwer erkennbar ist.

Diese potenzielle Schwachstelle der Prozesssicherheit beseitigen die neuen von Witte entwickelten Hakenspanner. Sie signalisieren über grüne und rote LED eindeutig und schnell erkennbar ihren Betriebszustand. Gespeist werden die Leuchtdioden netzunabhängig über einen integrierten Akku mit einer Laufzeit von bis zu vier Wochen im Dauerbetrieb.



Erweiternd zur lokalen LED-Anzeige direkt am Hakenspanner können die Signale mehrerer Einheiten in einem zentralen Infopanel zusammengeführt werden. So lässt sich die Gesamtheit aller Spanner innerhalb einer komplexen Vorrichtung auf einen Blick erfassen. Realisierbar ist zudem die Einbindung in eine übergeordnete Prozesssteuerung des Anwenders.



In einer weiteren künftigen Ausbaustufe sieht Witte das Implementieren einer dynamischen Spannkraftregelung und -überwachung in die neuen elektrifizierten Hakenspanner vor.