Ausfallzeiten gibt es in jedem Produktionsprozess. Die Herausforderung besteht darin, wie diese Stillstandszeiten dokumentiert und analysiert werden. Wie können diese Informationen genutzt werden, um die Betriebseffizienz zu verbessern? WEPA betreibt fast 80 Anlagen an zwölf europäischen Standorten. Das Unternehmen ist über die Jahre u.a. durch Zukäufe stark gewachsen, was auch zu einer großen Varianz hinsichtlich der Softwaresysteme sowie des Alters, der Konfiguration und der Laufleistung der Anlagen geführt hat. Um die Betriebseffizienz zu steigern, sollte ein zentrales, standortübergreifendes Datenerfassungs- und Analysesystem eingeführt werden, das in der Lage ist, den Umfang und die Komplexität des Betriebs zu bewältigen und standortübergreifende Verbesserungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Die Live-Lösung von FactoryPal ist ein digitales Werkzeug zur Überführung der Fertigung in die Ära der Industrie 4.0. Live soll Unternehmen dabei helfen, ihre Produktion zu digitalisieren und zu transformieren und wurde mit einer nutzerzentrierten Philosophie entwickelt. Die Lösung bietet Live-Visualisierungen der Leistung pro Schicht, Kennzahlen für die Schicht in Echtzeit und ein automatisiertes Reporting von Ausfallzeiten auf dem neuesten Stand der Technik. "Live” ist sowohl maschinen- als auch prozessagnostisch. Diese Eigenschaft ermöglicht es WEPA, das System auf einer Vielzahl von Maschinen und Linien einzusetzen. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass alle Daten, unabhängig von ihrer Quelle, zentralisiert, standardisiert und in handlungsrelevante Informationen umgewandelt werden. Live ist mit Echtzeitanalysen, umfassender Stillstandsdokumentation, Tagesübersichten und nahtloser Schichtübergabe ausgestattet und bietet damit eine Komplettlösung für Fertigungsexzellenz.