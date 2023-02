Über Weidmüller

Gleichzeitig mit Frankreich und Italien gründete Weidmüller 1967 eine Auslandsniederlassung mit dem Namen Weidmüller in Österreich unter der Leitung von Adolf Bernscherer. Die Erfolgsgeschichte setzte sich mit der Gründung der eigenen Vertriebstochter Normat GmbH im Jahre 1980 fort. Damit konnte die flächendeckende KundenInnenbetreuung im Bereich Klemmenherstellung in Österreich weiter verbessert werden. 1991 wurden alle Standorte der Normat HandelsgesmbH unter dem weltweit geschützten Firmennamen Klippon zusammengeführt. Gleichzeitig wurde zur damaligen Zeit Weidmüller Österreich die Muttergesellschaft und erhielt somit Regionalmanagementverantwortung für ganz Mittelosteuropa. Nach dem Verkauf von Klippon im Jahre 1996 vertreibt Weidmüller Österreich seine Produkte selbst. Anfang Mai 2012 zog Weidmüller in das Gebäude im Industriezentrum Niederösterreich-Süd.

55. Geburtstag - ungebrochene Innovationslust

Zahlreiche neue Produkte und Lösungen der letzten Jahre zeugen vom hohen Innovationsgrad des Unternehmens: dazu zählt die SNAPIN Technologie, genauso wie die Klemmen der A-Reihe sowie der neue Steckerverbinder OMNIMATE 4.0. In den letzten Jahren wurden zudem weitere spannende Themen ins Visier genommen.