SFL Engineering, in der Steiermark beheimatet, bietet eigentlich ein Portfolio an, das von Maschinen- und Anlagenbau über Fassaden- und Stahlbau bis hin zu Licht-, Glas- und Energietechnik, sowie E-Mobility reicht. 2017 ging die Vorgängerfirma SFL Technologies GmbH in die Insolvenz. Da der damalige Sanierungsplan nicht erfüllt werden konnte, startete im Jahr 2019 ein neuerliches Insolvenzverfahren.