Die Firma Heller aus Tübingen entwickelt und produziert CNC-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme für die Metallverarbeitung. Walter, ebenfalls in Tübingen beheimatet, ist für seine Präzisionswerkzeuge zum Fräsen, Drehen, Stechen, Bohren und Gewindeschneiden bekannt. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen und sind einander Kunde als auch als Lieferant. Bereits heute sind in den Technologiezentren und Produktionsstätten von Walter beispielsweise mehrere Maschinen von Heller im Einsatz. Nun soll die Zusammenarbeit noch weiter vertieft werden. Mit einer neu begründeten Kooperation sollen "ganzheitliche Kundenlösungen im Zerspanungsbereich auf den Weg gebracht werden", wie es in einer Aussendung heißt.

Die Vorstandsvorsitzenden der baden-württembergischen Unternehmen sprechen von einer Win-win-Strategie. Heller CEO Dr. Thorsten Schmidt betont: „Walter ist ein herausragender Technologiepartner, der umfassendes Werkzeug-Know-how und reichhaltige Erfahrung in der Zerspanung mitbringt. Dazu verfügt Walter über die notwendige Werkzeugtechnologie, die in der Metallbearbeitung einen direkten Produktivitätsvorteil für unsere Kunden darstellt. Zusammen mit den Stärken, die Heller im Gepäck hat, ergeben wir ein gutes Paar in den Bereichen Entwicklung und Technologie“.



Auch Christoph Geigges, Präsident von Walter, sieht klare Vorteile für beide Firmen in dieser Partnerschaft. „Die Kooperation eröffnet uns eine Vielzahl von Möglichkeiten, da Heller über das Wissen und die Erfahrung verfügt, unterschiedliche Werkstücke bedarfsgerecht zu rüsten und zu bearbeiten. In Kombination mit unserem umfassenden Angebot an Zerspanungswerkzeugen können wir unseren Kunden so ein perfektes Paket anbieten.“



