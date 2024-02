"Volkswagen do Brasil blickt auf 70 erfolgreiche Jahre zurück: Wir sind die Marke mit dem größten Absatzwachstum im Jahr 2023 und führend in den wichtigsten SUV- und Pkw-Segmenten in Brasilien", sagte Vorstandsvorsitzender Ciro Possobom. "Jetzt unterstreicht Volkswagen sein Vertrauen in Brasilien und erhöht seine Investitionen auf mehr als das Doppelte."

Zu den neuen Modellen gehören ein Pickup, der im VW-Werk in São José dos Pinhais gebaut werden soll, und ein Fahrzeug, das komplett in Brasilien gefertigt wird und im Werk Taubaté gebaut werden soll. Im Werk São Carlos soll ein neuer Motor für Hybridfahrzeuge produziert werden. "Die zusätzlichen Mittel sind für die Entwicklung und Produktion innovativer Projekte zur Dekarbonisierung in den vier Werken von Volkswagen do Brasil bestimmt", so Possobom.

Im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen seinen Absatz in Brasilien nach eigenen Angaben um 29,5 Prozent auf 345.039 Fahrzeuge. Mit einem Marktanteil von 15,8 Prozent liegt Volkswagen do Brasil in dem südamerikanischen Land auf Platz zwei hinter Fiat. Der VW Polo ist damit das meistverkaufte Auto in Brasilien.