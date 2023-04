Additive Fertigung punktet bei Lieferengpässen oder -ausfällen, denn hier zählt Geschwindigkeit. Trivion, eine Marke der Umdasch Group, bietet langjährige Expertise im 3D Druck und wendet die Technologie dort an, wo dies am effizientesten möglich ist. Zum Portfolio gehört neben der klassischen Prototypenfertigung aus Metall und Kunststoff auch die Serienfertigung. Speziell im Transportwesen wird der Ruf nach Bauteilen, die im Brandfall maximale Stabilität aufweisen, immer lauter. Grund: In der Bahn-, Bus oder Automobilindustrie müssen höchste Sicherheitsstandards eingehalten werden. Der neue 3D Drucker von Trivion soll genau diesen Anforderungen an Stabilität, Gleichförmigkeit und Verlässlichkeit gerecht werden.