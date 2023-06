Schwingungsdämpfende Bohrstangen sollen diesem Problem entgegenwirken. Doch auch diese Stangen können sich bei bestimmten Bearbeitungsprozessen noch aufschwingen.



Die Paul Horn GmbH hat sich dieser Herausforderung angenommen und präsentiert auf der EMO in Hannover eine Bohrstange, die sich an die auftretenden Schwingungsamplituden anpassen lässt. Die präzise Einstellung des dämpfenden Elements in der Bohrstange soll laut Hersteller einen vibrationsfreien Stechdrehprozess ermöglichen. Das Ergebnis: eine verbesserte Oberflächengüte ohne Rattermarken und eine signifikante Steigerung der Standzeit.



Die genaue Einstellung des Dämpfers, der aus einem in O-Ringen gelagerten Hartmetallstab besteht, erfolgt mithilfe einer externen Einstellschraube. Durch die Anpassung der Vorspannung der O-Ringe kann die Bohrstange präzise auf die auftretenden Schwingungen in jeder Anwendung eingestellt werden. Horn bietet die Werkzeuge standardmäßig in den Längen-/Durchmesserverhältnissen 5 x Durchmesser und 8 x Durchmesser an, während höhere Verhältnisse als Sonderwerkzeuge erhältlich sind. Für die Stechdrehprozesse setzt Horn auf das zweischneidige Stechsystem vom Typ S224, während das Horn-Kassettensystem BK 224 für eine stabile Schnittstelle zwischen Bohrstange und Schneidplatte sorgt. Um die Prozesssicherheit weiter zu verbessern, sind die Bohrstangen mit einer inneren Kühlmittelzufuhr ausgestattet.